Вернувшиеся из Сочи туристы привезли в Саратов коронавирус

В Саратовскую область начали возвращаться туристы, уехавшие на отдых после снятия запретов.
Как рассказала на брифинге в Минздраве начальник эпиднадзора Роспотребнадзора Галина Архипова, ведомство сейчас мониторит ситуацию с возвращающимися.
Уже выявлено четыре случая заражения у вернувшихся. Это трое взрослых и ребенок, которые приехали из Сочи. Все они были изолированы и находятся под наблюдением.
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