В Саратове возложили цветы к памятнику Олегу Табакову

Министр культуры Татьяна Гаранина возложила цветы к памятнику Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 17 августа, в день, когда актеру Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет, в Саратове состоялось возложение цветов к скульптурной композиции в его честь около театра оперы и балета.

. Фото: Ольга Симонова

На мероприятие пришли актеры и деятели искусств, например, актер театра драмы Александр Каспаров, министр культуры области Татьяна Гаранина, ее заместитель Владимир Баркетов, депутат гордумы Ольга Сынкина, руководители театров и множество жителей города, всего к театру с цветами пришло около сотни человек

. Фото: Ольга Симонова

- Здесь собралось множество людей, в том числе знакомых Олега Табакова. Каждый говорит - его есть за что любить. Мы сегодня говорим о педагоге, талантливом актере, режиссёре, друге и самое главное, человеке, который любил свою родину, — заявила министр культуры Татьяна Гаранина.

Цветы к памятнику Табакову принесли десятки людей Фото: Ольга Симонова

Напомним, сегодня также состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил Олег Табаков.