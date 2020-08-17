В Энгельсе 13-летняя жертва насильника опознала его на следственном эксперименте

Следственный эксперимент. Фото СУ СКР по Саратовской области

В региональном СУ СКР сообщили, что суд постановил взять под стражу 38-летнего мужчину которому предъявлено обвинение по уголовному делу о действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

13 августа на набережной Энгельса мужчина отвел от компании подростков 13-летнюю девочку, завел ее в недостроенный дом и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

После того как девочка вырвалась от него, сообщила своим друзьям о происшедшем. В ближайшем пункте полиции на их заявление отреагировали оперативно – участковый тут же задержал подозреваемого.