Быть или не быть линейкам в саратовских школах: вопрос до сих пор не решен

Вопрос с проведением в школах Саратовской области линеек еще не решен.
Об этом на брифинге в Минздраве сообщила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Галина Архипова.
- Вопрос очень актуален, но пока еще прорабатывается и окончательно не решен, – пояснила она.
При этом вопрос будет приниматься в каждой школе индивидуально с привлечением органов исполнительной власти, правительства, Минобраза. Решение зависит от комплектности каждой школы и формата планируемого мероприятия.
Кроме того, она сообщила, что подготовка школ к учебному году ведется, проверяется готовность пищеблоков. Все школы получили требования Роспотребнадзора с учетом профилактики коронавирусной инфекции.
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