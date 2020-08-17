Быть или не быть линейкам в саратовских школах: вопрос до сих пор не решен

Вопрос с проведением в школах Саратовской области линеек еще не решен.

Об этом на брифинге в Минздраве сообщила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Галина Архипова.

- Вопрос очень актуален, но пока еще прорабатывается и окончательно не решен, – пояснила она.

При этом вопрос будет приниматься в каждой школе индивидуально с привлечением органов исполнительной власти, правительства, Минобраза. Решение зависит от комплектности каждой школы и формата планируемого мероприятия.

Кроме того, она сообщила, что подготовка школ к учебному году ведется, проверяется готовность пищеблоков. Все школы получили требования Роспотребнадзора с учетом профилактики коронавирусной инфекции.

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