Вышедший из колонии мужчина на следующий день начал серийные кражи в Саратове

В Кировском районе Саратова вынесен приговор ранее судимому 38-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре города, его признали виновным в 22 кражах. Причем в 13 случаях владельцу имущества был причинен значительный ущерб, в одном – крупный и в двух – особо крупный.

Суд установил, что мужчина вышел из колонии 26 декабря 2019 года. Уже на следующий день он вернулся на преступный путь – и до 10 марта совершил 22 кражи в Саратове, Энгельсе и Балакове.

В чужие квартиры злоумышленник забирался по газовым трубам, решеткам на нижних этажах, козырькам подъездов и крышам пристроек. Потом он вскрывал пластиковые окна, вытаскивал из домов ювелирные украшения, парфюмерию, электронику, дорогой алкоголь.

Общая сумма похищенного превысила 6,7 млн рублей.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на четыре года. Приговор не вступил в законную силу.

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