Мемориальную доску установили в Саратове на дом, где родился и жил Олег Табаков

На доме №25 в Мирном переулке появилась памятная доска Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 17 августа, состоялось Открытие мемориальной доски на доме в Саратове, где жил Олег Табаков.

Актер проживал в доме №25 в Мирном переулке с 1935 по 1953 год. На открытие доски собрались множество людей, жители дома, представители администрации Фрунзенского района.

Множество теплых слов сказала главный редактор Нижне-волжской студии кинохроники Татьяна Зорина, которая работала вместе с Табаковым в рамках фестиваля "Саратовские страдания".

. Фото: Ольга Симонова

Также своими воспоминаниями с корреспондентом "КП-Саратов" поделилась местная жительница и член союза журналистов Галина Шевченко.

- Мы живём в квартире, где родился Табаков и жил до 1953 года. Потом там жил его отец. Квартира находится на втором этаже, ранее она была коммунальной, семья занимала две комнаты. Здесь же школа, где он учился - №18. После своего отъезда он также сюда приезжал. Эта квартира знаменита ещё проректором Вормсом, который жил там до Табакова, — рассказала Шевченко.

Галина Шевченко, живет в квартире, где ранее жил Олег Табаков Фото: Ольга Симонова

Также своими впечатлениями с "Комсомолкой" поделилась жительница Саратова Ольга Полиева.

- Для меня это большое событие, он наш земляк. Я не могла не прийти, Табаков - это символ Саратова, он много сделал для города. Приятно, что уделяется много внимания памяти артиста, земляка. Очень жаль, что он так рано ушел. Сегодня ему могло быть 85 лет.

Мы его помним, — отметила она.