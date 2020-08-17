В Саратове трамваи №11 стояли шесть часов

В Саратове шесть часов стояло движение трамвая №11.

Как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», вагоны встали в шесть часов утра. Они ходили только от конечной в Солнечном до улицы Осипова.

Причина: коммунальные работы, пояснили в группе.

В администрации Саратова затруднились назвать точное место проведения работ, но сообщили, что их выполняют сотрудники ООО «КВС».

На предприятии пояснили, что на самом деле имелась течь из водовода большого диаметра на Танкистов, 213. Повреждение было устранено еще в воскресенье. Сегодня было проведено благоустройство.

В полдень трамваи вновь пошли.

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