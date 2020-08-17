Министр Мигачев о критике со стороны Володина: Справедливо и обоснованно

Министр строительства в ответ на предложение уволиться пообещал лучше работать Фото: Александр Уриевский

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев признал, что критика от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина была «справедливой и обоснованной». Речь идет о фактическом срыве выполнения трех программ: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан (многодетных семей)», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Министр пообещал, что все планы на 2020 год по этим программам будут выполнены. Для этого он предложил ряд мер и заявил, что министерство полностью переформатировало работу.

Напомним, в ходе своего визита в Саратовскую область 10 августа Вячеслав Володин обрушился с критикой на министра строительства Мигачева за провалы при исполнении жилищных программ.