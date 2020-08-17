Многодетные саратовцы не могут проехать к своим домам в поселке Воробьевка

Жительница опубликовала фото "плотины" по дороге к поселку Воробьевка. Фото из Instagram katrinkin64

Жительница Саратова пожаловалась на дорогу в Заводском районе, которая связывает его с поселком Воробьевка.

Напомним, именно там получают участки под строительство жилья многодетные семьи.

- Люди не могут попасть к себе на участки. Администрация обещала сделать переправу через ручей – вот итог, – написала Екатерина Пышина – Вот такую «замечательную» плотину сделала наша администрация для проезда к участкам многодетных семей. Отличная дорога, хоть на «Оке» проезжай.

Фото из Instagram katrinkin64

В администрации Заводского района пояснили, что в поселке были проведены работы по грейдированию, изменению русла реки, а также засыпано старое русло.

- Рассматривается вопрос по строительству дамбы силами МУП «Водосток», – отметили в администрации.

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