Главу Красного Текстильщика оштрафовали на 10 тыс. рублей за ржавые качели

Прокуратура проверила детские площадки Красного Текстильщика
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовском районе прокуратура обнаружила нарушения на детских площадках поселка Красный Текстильщик.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, детские площадки состоят на балансе администрации.
При этом там не были установлены информационные стенды с правилами пользования площадкой, возрастными ограничениями, номерами телефонов экстренных служб. В зоне приземления с качелей не уложено ударопоглощающее покрытие, также не ведется журнал контроля за техобслуживанием оборудования, не утвержден график осмотров.
На игровом оборудовании имеются следы ржавчины, с карусели снято сиденье, деревянные элементы начали гнить. Есть и другие нарушения.
В отношении главы МО Красный Текстильщик возбуждено дело об административном нарушении. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.
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