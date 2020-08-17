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Главу Красного Текстильщика оштрафовали на 10 тыс. рублей за ржавые качели

Дело было возбуждено после прокурорской проверки
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Прокуратура проверила детские площадки Красного Текстильщика

Прокуратура проверила детские площадки Красного Текстильщика

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовском районе прокуратура обнаружила нарушения на детских площадках поселка Красный Текстильщик.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, детские площадки состоят на балансе администрации.

При этом там не были установлены информационные стенды с правилами пользования площадкой, возрастными ограничениями, номерами телефонов экстренных служб. В зоне приземления с качелей не уложено ударопоглощающее покрытие, также не ведется журнал контроля за техобслуживанием оборудования, не утвержден график осмотров.

На игровом оборудовании имеются следы ржавчины, с карусели снято сиденье, деревянные элементы начали гнить. Есть и другие нарушения.

В отношении главы МО Красный Текстильщик возбуждено дело об административном нарушении. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

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