Главу Красного Текстильщика оштрафовали на 10 тыс. рублей за ржавые качели

Прокуратура проверила детские площадки Красного Текстильщика Фото: Екатерина Семенова

В Саратовском районе прокуратура обнаружила нарушения на детских площадках поселка Красный Текстильщик.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, детские площадки состоят на балансе администрации.

При этом там не были установлены информационные стенды с правилами пользования площадкой, возрастными ограничениями, номерами телефонов экстренных служб. В зоне приземления с качелей не уложено ударопоглощающее покрытие, также не ведется журнал контроля за техобслуживанием оборудования, не утвержден график осмотров.

На игровом оборудовании имеются следы ржавчины, с карусели снято сиденье, деревянные элементы начали гнить. Есть и другие нарушения.

В отношении главы МО Красный Текстильщик возбуждено дело об административном нарушении. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.