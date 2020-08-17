В Энгельсе будут судить серийного похитителя велосипедов

В Энгельсе Саратовской области будут судить 37-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его обвиняют в семи кражах. Причем четыре из них причинили значительный ущерб.

Следствие считает, что с декабря 2019 года по 13 апреля 2020 года мужчина похищал из подъездов велосипеды и иное имущество граждан.

Свою вину мужчина признал полностью. Дело передано в суд.

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