В Саратове женщин обманывают со взломанных страниц в соцсетях

Две жительницы Ленинского района Саратова стали жертвами мошенничества, поверив «знакомым».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, женщины получали сообщения со взломанных страниц.

Одна из жертв — 65-летняя женщина. Она получила письмо от знакомой в соцсети. Та рассказала про выгодную акцию банка. Якобы если сообщить данные карты, чтобы зарегистрироваться, то можно получить бонусом 2 тыс. рублей. Поверив, гражданка сообщила реквизиты и лишилась 5 198 рублей — всех денег, что были на карте. Лишь после этого она связалась с подругой и выяснила, что страницу взломали.

Другая жертва мошенников — 42-летняя женщина — перечислила подруге 2,8 тыс. рублей. Якобы та попала в беду и попросила взаймы. Позже выяснилось, что злоумышленники взломали ее страницу.

Полиция возбудила уголовные дела.

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