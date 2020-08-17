Подросток с уголовным прошлым обокрал ВАЗ в Балакове на 33 тысячи рублей

В Балаковском районе Саратовской области полиция поймала подростка за кражу из машины.

- В отдел 48-летний мужчина обратился 15 декабря 2019 года. Из его ВАЗ-2114 украли имущество на 33 тыс. рублей. Это — перфоратор, электрическая отвертка, автомагнитола и две колонки, две сумки с инструментом, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

С тех пор велись поиски злоумышленника, и спустя восемь месяцев он нашелся. Подозреваемым в деле оказался 17-летний парень. Он уже привлекался за кражу.

Оказалось, что все похищенное из машины он продал неизвестному. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

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