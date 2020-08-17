Рецидивистка украла из квартиры в Саратове инструменты и телефон

В Октябрьском районе Саратова полиция раскрыла квартирную кражу.
- В отдел 15 августа обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что с 1 по 2 августа кто-то из его жилища вынес перфоратор, болгарку и смартфон Meizu M8. Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители поймали 40-летнюю безработную рецидивистку. У нее за плечами уже имеются множество сроков за различные преступления. Оказалось, что телефон она продала на перекрестке 2-й Садовой и Большой Садовой за 1 тыс. рублей, а электроинструменты сдала в комиссионку.
Женщину задержали и возбудили на нее очередное дело.
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