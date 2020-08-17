Ночью в Аркадаке сгорели Hyundai и Toyota Camry

В Аркадаке Саратовской области в ночь на воскресенье сгорели два автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь уничтожил Hyundai и Toyota Camry.

ЧП случилось около половины четвертого ночи на улице Ленина. Общая площадь возгорания составила 7 кв. м. На тушение выезжали три человека.

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