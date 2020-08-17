Инфекционный госпиталь в больнице СГМУ прекратил работу с коронавирусными пациентами

Клиника СГМУ Фото: Ольга Симонова

Клиническая больница имени С. Р. Миротворцева СГМУ возвращается к штатному режиму работы.

Созданный на базе больницы инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 принял за три месяца работы более 700 человек с COVID-19. Госпитализация первых пациентов с COVID-19 началась сюда 12 мая. Как правило, это были больные с наиболее тяжелыми формами и течением заболевания.

Были развернуты 300 коек, в том числе оборудованные аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Сейчас госпиталь прекратил прием пациентов с коронавирусом, оба корпуса больницы после проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий вернулись к работе по прежнему профилю — прием пациентов урологического, гинекологического, кардиологического направлений.