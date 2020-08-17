Владелец ресторана в Саратове девять месяцев не платил работнику

Следователи СУ СКР по Саратовской области расследовали уголовное дело о долгах по зарплате.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемый — индивидуальный предприниматель в сфере услуг питания из Ленинского района.
По версии следствия, с июля 2018 года по март 2019 он не платил зарплату одному из работников. Сумма задолженности составила 48 876 рублей. Хотя возможность выплаты имелась.
Во время следствия бизнесмен признал вину и частично выплатил долг. Уголовное дело направлено в суд.
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