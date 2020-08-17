На городском пляже в Саратове у мужчины украли 12 тысяч рублей

Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу денег на пляже.

- С заявлением утром 4 августа обратился 34-летний мужчина и рассказал, что кто-то в 16:00 21 июля украл у него на «Покровских песках» 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 29-летнего мужчину. Ранее судимый за кражи гражданин признался, что успел потратить деньги. Ему выписали подписку о невыезде.

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