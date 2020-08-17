Панков предложил саратовским чиновникам «ломать клановость и зависимость от коммерсов»

Николай Панков постоянно контактирует с руководством надзорных и правоохранительных органов Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предложил порассуждать, что мешает строительному комплексу Саратовской области работать эффективно.

- Не исключаю что и министр, и зампред люди порядочные и профессиональные. А вот отрасль в целом растеряла позиции лидерства. Почему? Мне кажется, что среднее звено заказчика, службы проектирования и экспертизы не работают на общую задачу, — написал Панков.

По его мнению, каждая строительная компания, финансово-промышленная группа делегировала во власть своих представителей и в этом, на первый взгляд, нет ничего плохого. За исключением одного — если они не лоббируют интересы этой ФПГ.

- Так вот, сегодня внедренные во власть, ушлые представители уже занимают среднее звено в министерствах. Они отрабатывают то, что им велят их хозяева. Зачем им нужна конкуренция? Зачем они будут давать новые, перспективные предложения? Их устраивает то, что нужно их хозяевам. Посмотрите, где сегодня работают представители министерств и ведомств. В коммерческих организациях этого бизнеса.

Так вот, пока руководители подразделений не наведут порядок, не сломают клановость и зависимость от коммерсов движения вперед не будет, — написал Панков.

Он пообещал в будущем рассказать о том, «какой имеют интерес и как навязывают непригодные кадры отдельные госструктуры и те, кто осуществляет контроль».