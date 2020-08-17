Мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после наезда на Lexus в Саратове

Мотоциклист врезался в иномарку
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В центре Саратова днем в воскресенье столкнулись легковушка и мотоцикл.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №10 по улице Усть-Курдюмская.
ДТП произошло на Усть-Курдюмской
Фото: ГИБДД по Саратовской области
По предварительным данным, в 14:30 мотоциклист на Kawasaki выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем Lexus под управлением 45-летней женщины.
В результате 25-летний мотоциклист и его 20-летняя пассажирка были госпитализированы.
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