Мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после наезда на Lexus в Саратове

Мотоциклист врезался в иномарку Фото: ГИБДД по Саратовской области

В центре Саратова днем в воскресенье столкнулись легковушка и мотоцикл.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №10 по улице Усть-Курдюмская.

ДТП произошло на Усть-Курдюмской Фото: ГИБДД по Саратовской области

По предварительным данным, в 14:30 мотоциклист на Kawasaki выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем Lexus под управлением 45-летней женщины.

В результате 25-летний мотоциклист и его 20-летняя пассажирка были госпитализированы.

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