В Саратове байкер сбил стоящую на дороге пенсионерку

В Ленинском районе Саратова вчера, 16 августа, под колеса транспорта попала 70-летняя женщина.

- В 19:40 напротив дома №7 по улице Моисеева 24-летний водитель неустановленной мототехники, наехал на пенсионерку, которая находилась на дороге, не собираясь ее переходить, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Женщину госпитализировали.

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