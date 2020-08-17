Мигрантка перевезла всю семью в Саратов и поблагодарила полицейских за помощь

Переехавшая в Саратов женщина поблагодарила за отзывчивость сотрудников отдела управления по вопросам миграции УМВД России по городу. Полицейские помогли оформить прописку в РФ для ее неходячей матери.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе ГУ МВД России по Саратовской области, история началась полтора года назад, когда Елена Алексеева решила уехать из Казахстана.

- Мы оформляли у Светланы Анфиногеновой прописку, обращались к начальнику отдела Наталье Аристовой. Еще тогда я обратила внимание, насколько душевные и добрые люди, — рассказала Елена.

Сначала она получила документы на себя, а потом перевезла всю семью, в том числе мать. Пожилая женщина была не транспортабельна, инспектор управления по вопросам миграции выезжала для оформления на место.

Елена Алексеева направила в адрес правоохранителей благодарственное письмо, в котором указала отличную работу Светланы Анфиногеновой и Натальи Аристовой.

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