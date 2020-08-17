Аварии остановили движение электротранспорта из Ленинского района Саратова в центр

Троллейбусы №10 идут только до 3-й Дачной. Сокращен маршрут трамвая №11 Фото: Екатерина Семенова

Жители большей части Ленинского района Саратова оказались отрезаны от сообщения электротранспортом с центром города.

Самые популярные и протяженные маршруты оказались сокращены.

Рано утром из-за коммунальных работ изменилось движение трамвая №11. Теперь они из центра города едут только до улицы Осипова, а не до конечной остановки «Геологический колледж».

Обрыв контактной сети в районе НИИ сократил маршрут троллейбуса №10. Он идет из центра только до площади Ленина.