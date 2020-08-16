Панков: Местным чиновникам нужно чаще общаться с людьми

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В своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков заметил, что помимо решения проблем, которые не по плечу муниципалитеатм, ему приходится решать вопросы рядового уровня - отсутствие освещения, опиловка старых деревьев. Все-таки, местные власти должны начать решать те задачи, которые им по силам.

- На этой неделе работал в районах своего округа. Вижу, что встречи с жителями не проводились давно. Проблемы у людей застарелые, большая часть относится к системе ЖКХ. Дороги, от которых осталось одно название, тротуары, на которых можно ноги переломать, заросли травы в городе, отсутствие освещения, деревья представляющие опасность, бездействие управляющих компаний, мусор, отсутствие детских площадок, аварийные дома, очередь на квартиры для детей-сирот. Все эти вопросы обсудил с жителями, вместе будем работать над их решением.

Местным чиновникам нужно чаще общаться с людьми. Все таки большинство озвученных проблем решаются на уровне местной власти. Понимаю, не все проблемные вопросы муниципалитеты могут решить, поэтому готов помочь и часть из них взять на себя. Но обрезать сухие деревья и обеспечить освещение улиц должна все-таки городская администрация. Займусь и этим. И это первоочередные вопросы, ведь они обеспечивают безопасность горожан. Как и наличие пешеходных дорожек и тротуаров. В местном бюджете сложно найти средства на строительство и ремонт тротуаров, особенно там, где их никогда не было. Других расходов хватает. Буду добиваться выделения средств , для ремонта тротуаров в Пугачеве, Балаково и Вольске.

Раньше многие проблемы было не решить из-за нехватки финансирования, сегодня ситуация другая. Найти решения и помочь можно, но для этого нужно слышать людей и вставать на их сторону. Мнение людей главное. Именно поэтому, когда решил провести реконструкцию тротуаров в Балаково, Вольске и Пугачеве, сразу сказал - адреса ремонта назовут жители. И следить за качеством работы будут они же, - написал Панков.