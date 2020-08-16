За сутки в Саратовской области выявили 98 новых заражений COVID-19

В оперштабе по коронавирусу в Саратовской области заявили о выявлении еще 98 новых зараженных коронавирусом.

Это данные на 9.00 16 августа.

Больше всего случаев в Саратове - 48, в Энгельсском районе - 17, в Балаково - 13.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 10922 человека. Выздоровели с начала эпидемии 6774 человек, за сутки — 19.

Из новых пациентов 80 с пневмонией, с признаками ОРВИ — восемь, бессимптомное течение болезни — у 10.

По-прежнему больше всего новых случаев среди людей старше 60 лет - 43 пациента.Также четверо зараженных - дети до 14 лет.