Володин не выдержал: Я уже на вопросы про полив елок отвечаю. Ну не «ой-ей»!?

На встрече с общественным советом в поселке Приволжский Энгельсского района, где по инициативе Володина идет строительство новой школы, спикер ГД заявил, что готов помогать местным властям, но подменять их не собирается. Это произошло в ходе недавнего визита в Саратовскую область. В поселке Приволжский местные жители обратились к нему с очередной просьбой.

- Вот смотрите, стоит губернатор – скучает, стоит глава района – скучает. Если только завтра они подойдут ко мне с еще какими-то темами, я знаете, что им скажу? Слушайте, ну не «ой-ей»? – эмоционально заявил Володин.

На этом конкретном объекте критика касалась темпов строительства и завышенной сметы. Но слова Володина относились к ситуации по региону в целом.

- Вы с одной стороны смету раздули в два с половиной раза, с другой, не слышите общественные советы, в третьих, я отвечаю уже на вопросы «когда поливать елки». Вот в это время их нельзя поливать, понимаете? Их поливают либо поздно, либо рано утром. Вот они поливают. Ну что тут я сделаю уже? Душа разрывается от того, что вы говорите