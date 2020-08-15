Женщина отравилась дымом в горящем доме села Клинцовка

Тело женщины нашли в дальней комнате
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачевском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Клинцовка днем 15 августа.
В селе загорелся частный дом, сгорела кухня. После тушения огня пожарные обнаружили на полу в дальней комнате тело 49-летней хозяйки.
Пожар начался на кухне
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На место происшествия выезжали следователи СУ СКР, было установлено, что очаг возгорания располагался на кухне. Следов насилия или ожогов на теле не выявлено. Предварительна версия смерти — отравление продуктами горения.
На место выехали следователи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Начата доследственная проверка, назначена экспертиза. По итогам будет принято процессуальное решение.
Трагедия призошла в селе Пугачевского района
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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