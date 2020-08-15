В пути между Ершовом и Москвой пропал мужчина

Дмитрий Андрюшин

В Ершове Саратовской области объявлен в розыск 27-летний Дмитрий Андрюшин.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал без вести 28 декабря 2019 год между Ершовом и Москвой.

Рост Дмитрия Андрюшина составляет 170 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза, борода.

Как был одет на момент исчезновения — неизвестно.

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