В пути между Ершовом и Москвой пропал мужчина

Дмитрий Андрюшин
В Ершове Саратовской области объявлен в розыск 27-летний Дмитрий Андрюшин.
Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал без вести 28 декабря 2019 год между Ершовом и Москвой.
Рост Дмитрия Андрюшина составляет 170 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза, борода.
Как был одет на момент исчезновения — неизвестно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.