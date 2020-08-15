Володин призвал олигархов помочь построить инфекционную больницу в Саратове

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал богатых жителей Саратовской области внести средства на строительство новой инфекционной больницы.

Об этом он заявил на закрытой встрече с руководством Саратовской области и застройщиками, фрагмент которой опубликован в группе сторонников Володина в Instagram.

- Как Rolls-RoyceRoyce купить — у вас первым делом, вы впереди всей страны. Rolls-Royce на последние деньги. Ну купили. А помочь построить инфекционную больницу — нет. Потом лежат, причитают во 2-й городской больнице — но копейки не пожертвуют на современную инфекционную больницу. Кого будете винить? Вот задумайтесь — у вас олигархи так же болеют? Также. Лежат где? В тех же больницах. Но что-то сделали, для того чтобы вот эту инфекционную больницу взяли и как можно быстрее построили. Они могут сами взять, за счет одного годового дохода и построить. В полтора раза увеличилось количество получивших доход свыше миллиарда в Саратовской области в сравнении с прошлым годом. В полтора раза. Задумайтесь, — призвал Вячеслав Володин.

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