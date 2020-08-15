Суббота в Саратовской области будет холодная и дождливая

В Саратове будет идти дождь Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области днем 15 августа ожидается пасмурная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 15-18 метров в секунду.

Днем будет прохладно, столбик термометра поднимется не выше +16... +20 градусов по области. В северных районах — всего до +11 градусов.

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