Суббота в Саратовской области будет холодная и дождливая

В Саратове будет идти дождь
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области днем 15 августа ожидается пасмурная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 15-18 метров в секунду.
Днем будет прохладно, столбик термометра поднимется не выше +16... +20 градусов по области. В северных районах — всего до +11 градусов.
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