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В минстрое сообщили о скором повышении норматива стоимости жилья по госпрограммам до 33,9 тысяч рублей

Напомним, губернатор Радаев поставил задачу увеличить норматив до 38 тысяч рублей за квадратный метр
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После критики председателя ГД Вячеслава Володина по поводу провала госпрограмм по обеспечению жильем сирот, многодетных семей и переселенцев из аварийного жилья, губернатор дал поручение минстрою занять с федеральным центром повышением норматива.

- Министерство проводит работу с застройщиками, в том числе анализирует строительный рынок на основе предоставляемых ими статистических данных. В связи с этим, по предварительным оценкам, в четвертом квартале стоимость квадратного метра может увеличится до 33 900 рублей. Работа в данном направлении будет продолжена, что также позволит увеличить стоимость квадратного метра в первом квартале 2021 года.

В минстрое считают, что это расширит возможности реализации государственных программ и привлечет новых строителей.

Напомним, в ходе совещания 14 августа губернатор дал задание повысить норматив с нынешних 32,5 тыс. рублей до 38 тыс. рублей.