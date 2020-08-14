Нарисованные котики помогли Михаилу Исаеву попасть в лидеры медиарейтинга

Михаил Исаев, глава Саратова Фото: Ольга Симонова

Глава Саратова Михаил Исаев занял первое место в рейтинге глав субъектов регионов ПФО.

Рейтинг составлен компан6ией «Медиалогия» по итогам июля 2020 года.

Михаил Исаве поднялся на одну строку и опередил прежнего лидера – главу Казани.

Эксперты рассказали об основных медиаповодах, которые помогли Михаилу Исаеву занять первое место. Он сообщил, что более миллиона жителей Саратовской области оставили свои подписи под инициативой о присвоении Саратову звания Город трудовой доблести. Также Михаил Исаев посетил питомник «Дорстрой», который находится в саратовском поселке Гуселка-2. Помимо этого, глава города Саратов Михаил Исаев в Instagram сообщил, что на Театральной площади в Саратове появится новое граффити. В тот раз в Саратове появились рисунки котов на обратной стороне Доски Почета.

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