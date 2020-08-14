В Саратове ГИБДД анонсирует операцию «Нетрезвый водитель»

Полиция в Саратове анонсирует профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно пройдет 14 и 15 августа

ГИБДД будет не только патрулировать улицы и проверять водителей, но просит своевременно сообщать о водителях, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напоминают, что пьяный водитель, кроме опасности для окружающих, быть лишен права управления автомобилем на срок до двух лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.