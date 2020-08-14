Четверо юношей обокрали четыре дачных участка в Саратовском районе

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении группы из четырех юношей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трем из них 17 лет, а одному 18 лет. Их обвиняют в хищениях и покушениях на кражу.

Следствие считает, что днем 26 января они взломали дверь сарая на дачном участке одного из садоводческих товариществ Саратовского района. Однако там им ничего не понравилось, поэтому злоумышленники ушли.

Оттуда они направились на другой участок, где забрались в домик и украли микроволновку на две тыс. рублей.

Из третьего дома юноши украли ковер, медный кабель, электронагреватель, электрочайник, печку.

Забравшись на четвертый участок, юноши похитили топор, сучкорез, пилу.

Свою вину юноши признали и ущерб возместили. Дело направлено в суд.

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