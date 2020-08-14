Сколько заработали в предкризисный год губернатор Саратовской области и его ближайшие подчиненные

В правительстве Саратовской области отчитались о доходах

Губернатор Валерий Радаев заработал за 2019 год 3 млн 989 тысяч рублей, его жена получила доход в 202 тысяч рублей.

Вице-губернатор и председатель правительства Александр Стрелюхин отчитался в доходе в 3 млн 303 тысяч рублей, в том числе от пенсии.

Его супруга получила доход больше супруга - 3 млн 569 тысяч рублей.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров с женой в 2019 году получили 4 млн 104 тысячи рублей и 201 тысячу рублей доходов соответственно.

У вице-губернатора сумма доходов выше, чем у губернатора, потому что Пивоваров получает еще и пенсию как военный пенсионер.

Первый зампред правительства и министр финансов в одном лице Вадим Ойкин отчитался в доходе 3 млн 089 тысяч рублей, жена министра финансов заработала ровно полтора миллиона рублей за год.

Зампред Сергей Наумов получил 3 млн 153 тысячи рублей, его супруга – в два раза меньше 1 млн 576 тыс рублей.

Зампред Василий Разделкин заработал за 2019 год 3 млн 341 тысячу рублей, сюда кроме оклада и надбавок с премиями входят пенсионные начисления.

Самый молодой зампред Роман Бусаргин заработал меньше остальных – 2 млн 916 тысяч рублей. Его жена – 441 тысячу рублей.