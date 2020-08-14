В России из-за коронавируса массовые мероприятия запрещены до 1 января

В РФ все массовые мероприятия в целях защиты от коронавируса запрещены до 1 января 2021 года.

Об этом сообщили в Минпросвещения.

Вчера, 13 августа, стало известно, что столичные школьники не придут на линейки 1 сентября.

В Саратове представители Роспотребандзора пока не дали точного решения о формате обучения для школьниках и линейках. Они предлагают подождать развития эпидемиологической ситуации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.