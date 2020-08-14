Возбуждено дело о свалке химотходов в Саратове

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными веществами и отходами.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, основанием для проверки послужила информация в СМИ. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о найденных канистрах с химикатами в районе бульвара Героев Отечества.

Свалка была обнаружена 6 июля неподалеку от улицы Кузнецова, 11. Всего там оказалось 94 пластиковых канистры с химическими веществами. Следователи отмечают, что тем самым здоровью людей и окружающей среде мог быть причинен вред.

Химикаты были изъяты в тот же день и отправлены на хранение и последующую утилизацию.

Расследование продолжается.

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