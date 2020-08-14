Убийце Лизы Киселевой объявят приговор в последнюю неделю августа

Адвокат Александра Бакшеева Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 14 августа, в Саратовском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой.

Сторона обвинения и прокурор простят приговорить Михаила Туватина к пожизненному заключению. Об этом рассказала «КП-Саратов» адвокат семьи Лизы Киселевой Александра Бакшеева.

- Приговор будет вынесен примерно 24 августа. На вчерашнем заседании были допрошены эксперты по делу. На мой взгляд, подсудимый активно задавал им вопросы, — отметила адвокат.

Ранее он признал вину по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, 9 октября 2019 года Михаил Туватин напал на 9-летнюю девочку в гаражном массиве на улице Высокая, когда Лиза Киселева шла в школу №73. Он затащил ее в гараж, свершил насильственные действия сексуального характера и задушил. После убийства он перетащил тело сквозь отверстие в соседний гараж и спрятал его в погребе.