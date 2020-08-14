В саратовском минздраве косвенно подтвердили проблемы с оборудованием лаборатории института «Микроб»

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Лаборатория Роспотребнадзора по проверке анализов на коронавирус в противочумном институте «Микроб» в Саратове временно приостановила работу. Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге 14 августа не стал отвечать о причинах приостановки работы с анализами, но косвенно подтвердил этот факт.

Еще в понедельник на вопрос "КП-Саратов" о проблемах с оборудованием в лаборатории представитель Роспотребнадзора Гавлина Архипова заявила, что лаборатория работает в штатном режиме.

- Да, институт Микроб сейчас может выполнять иные задачи. Но это совершенно не значит, что он не участвует в нашей методической и диагностической жизни региона. И даже то, что он какое-то время не проводит именно исследование мазков методом ПЦР не значит, что он не оказывает содействие, и это не значит, что кто-то из пациентов окажется без результатов исследований. Все они направляются по всем имеющимся лабораториям. И мощностные характеристики практически никак не пострадали. Все пациенты, которые должны были быть исследованы, ровно также продолжают быть обследованы.

Продолжают 12 лабораторий работать. Плюс ряд частных, которые берут анализы и направляют, мы учитываем эти результаты, - уклончиво рассказал первый замминистра Шувалов.