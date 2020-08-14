В лесах Саратовской области продолжается пожароопасный сезон

В Саратовской области до 18 августа ограничено пребывание граждан в лесах, до 30 сентября действует особый противопожарный режим.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, там запрещен проезд транспорта и разведение костров.

За нарушение правил пожарной безопасности граждане заплатят до 5 тыс. рублей, должностные лица до 40 тыс. рублей, юридические до 500 тыс. рублей.

Всего за нарушение правил пожарной опасности и лесного законодательства к ответственности привлекли свыше 200 человек, их оштрафовали более, чем на миллион рублей.

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