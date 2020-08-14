В Балакове, Пугачеве и Вольске созданы общественные советы для контроля ремонта тротуаров

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В своем телеграм-канале "Пара слов" депутат Госдумы Николай Панков рассказал о создании общественных советов, которые будут определять адреса ремонта тротуаров в Пугачеве, Вольске и Балакове.

- Неделя работы в избирательном округе прошла плодотворно. Обсудили с жителями Балаково, Пугачёва и Вольска ремонт тротуаров. Проект спикера Вячеслава Володина в Саратове позволяет создать комфортные условия для пешеходов.

Планирую ремонт тротуаров делать в Балакове, Пугачеве, Вольске. Отмечу, прежде всего, обеспечивается безопасность пешеходов. Много раз замечал, что больше жителей используют их как место для прогулок с семьями.

В Пугачеве проблема отсутствия пешеходных дорожек стоит особенно остро. Люди вынуждены в непогоду ходить по проезжей части. В Балаково и в Вольске горожане предложили начать ремонты с окраин. Все места для ремонта будут определять жители.

Через две недели договорились снова встретиться, уже с общественными советами. Рад, что жители этих городов выразили готовность контролировать качество работ. Для начала определим те тротуары, которые войдут в проект в следующем году. До осени важно успеть подготовить проектно-сметную документацию, - написал Панков.