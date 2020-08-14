Радаев потребовал увеличить норматив стоимости квадратного метра с 32 до 38 тысяч рублей

В ходе селекторного совещания 14 августа Валерий Радаев заявил, что по нормативу стоимости квадратного метра в регионе область занимает 14-е место в ПФО. Он здесь один из самых низких.

- Застройщикам, исходя из такого норматива, невыгодно продавать жилье ниже себестоимости, что в итоге бьет по исполнению госпрограмм, в первую очередь - по детям-сиротам, – отметил Валерий Радаев.

Губернатор потребовал решить с федеральным центром вопрос по увеличению норматива стоимости квадратного метра с нынешних 32,5 тысяч рублей до 38 тыс. рублей, то есть приблизиться к рыночной стоимости на рынке нового жилья.

Федеральный Минстрой разработал новую методику, согласно которой в 2021 году норматив для нашего региона вырастет.

- Это подстегнет конкуренцию на строительном рынке, повысит предложение, а значит - объемы и качество закупаемого жилья. Поэтому мы должны быть на низком старте. Необходимо не дожидаясь утверждения методики перестроить взаимоотношения с подрядчиками, ориентируясь на тех, кто зарекомендовал себя с лучшей стороны, – подчеркнул губернатор.