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Саратовская область рискует сорвать программу переселения из аварийного жилья

Валерий Радаев возмутился работой чиновников на местах
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев устроил разнос чиновникам за отставание по программе расселения аварийных домов.

Сегодня 14 августа, он провел совещание с главами нескольких районов.

Валерий Радаев отметил, что из общего числа переселенцев в рамках первого этапа, сейчас новое жилье получили не более 20%.

- В третьем и четвертом кварталах придется активно наращивать темпы. На майском селекторе я уже обращал внимание глав на затягивание сроков, в том числе по конкурсам. Что мы видим сегодня? В Вольске был сорван аукцион на 56 квартир, объявлены повторные торги. В Балакове по вине застройщика «завис» дом, в котором хотим приобрести 69 квартир для переселенцев. В областном центре из трех многоквартирных домов, запланированных к сдаче до конца года, по двум подписаны лишь контракты. И это в середине августа, при наличии федеральных средств! – возмутился глава региона.

Он считает, что при таком подходе есть серьезный риск нарушить обязательство досрочного завершения программы к концу следующего года.

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