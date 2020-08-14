Мошенники оставили жительниц Саратова без полмиллиона рублей

Жертвами мошенничества стала 41-летняя и 30-летняя жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в сумме они лишились почти 500 тыс. рублей.

Им звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и говорили, что кто-то пытается снять деньги горожанок. Они предлагали инструкцию для того, чтобы защитить свои деньги.

Разговор с первой женщиной затянулся более чем на час, ее переводили на других «специалистов». В итоге она сама не поняла, как злоумышленники получили доступ к карте. Когда она зашла в онлайн-приложение банка, то увидела, что у нее списали деньги.

Вторая рассказала незнакомцу номер карты и коды из смс-сообщений, думая, что блокирует действия мошенников.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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