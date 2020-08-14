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На горячее питание саратовских младшеклассников выделено 316 млн рублей из федерального бюджета

Всего на эти цели для школьников РФ направят свыше 22 млрд рублей
Дарья ВостриковаДарьяВострикова
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Для младшеклассников Саратовской области на горячее питание в 2020 году выделят почти 316,1 млн рублей из федерального бюджета.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в регионы на питание для учащихся начальных классов направят более 22 млрд рублей до начала учебного года, на 2021 и 2022 годы запланировано около 113 млрд рублей.

Для детей 5-11 классов из малоимущих семей и тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены компенсации. Младших школьников будут обеспечивать питанием по программе «Школьное молоко» в дни посещения учебы. На эти цели предусмотрено 153,9 млн рублей.

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