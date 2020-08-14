Прокуратура нашла нарушения в проекте строительства скоростного трамвая в Саратове

Прокуратура заинтересовалась проектом скоростного трамвая в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Прокуратура Саратова выявила нарушения при реализации программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы».

Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о строительстве скоростной трамвайной линии маршрута №3.

Проверка показала, что был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации с АО «Институт «Стройпроект». Однако исполнитель не предоставил надлежащее обеспечение исполнения контракта.

В отношении заместителя председателя комитета дорожного хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении. Минэкономразвития оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

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