В Энгельсе мошенник выманил у граждан миллион рублей и получил три года колонии

Суд признал 35-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с июля 2015 по август 2018 года он брал у граждан деньги, якобы за строительные работы и покупку материалов.

На деле десять человек отдали ему в общей сумме миллион рублей, а результата так и не увидели.

Теперь злоумышленник проведет три года в исправительной колонии строгого режима.

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