В Саратовской области от коронавируса умер 65-й пациент

В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, погибшему было 60 лет.

Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию. Медики назначили пациенту кислородную поддержку, потом его перевели на ИВЛ, для чего потребовалась интубация трахеи. Была проведена даже экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).

Однако терапия не дала результатов и вскоре мужчина скончался.

Течение болезни осложнялось артериальной гипертензией, сахарным диабетом второго типа.

Таким образом в регионе 65 смертей от коронавируса.

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