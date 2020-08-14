Чтоб головой отвечал: Радаев потребовал назначить ответственного чиновника по программе расселения аварийных домов в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 14 августа, провел совещание по реализации программы переселения из аварийного жилья. В прямом эфире в Instagram он жестко раскритиковал местные власти.

Отдельно досталось главе Саратова Михаилу Исаеву, который, кстати, долгое время не выходил на связь с главой региона, объяснив это техническими проблемами.

Михаил Исаев отметил, что в Саратове планируется до конца года построить три дома и закрыть первый этап. Валерий Радаев потребовал представить график сдачи каждого объекта.

- Самая сложная программа у вас в Саратове. Вы должны включиться, день и ночь отвечать. Берите на персональный контроль. Закрепите ответственное лицо за исполнение соцпрограмм – предоставление жилья сиротам и расселение аварийных домов. Чтоб головой отвечал, – заявил губернатор.

Также он предложил провести внезапную проверку строящегося дома, причем в третью смену работы.

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