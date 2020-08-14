Лихач на Chevrolet Niva протаранил ограждения и погиб на трассе под Саратовом

Автомобиль перевернулся после наезда на ограждение дороги Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе Р22 Каспий М4 Дон – Тамбов – Волгоград – Астрахань в Калининском районе Саратовской области разбился водитель автомобиля Chevrolet Niva.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, погибшему был 51 год.

По предварительной версии, он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в тросовые ограждения на разделительной полосе.

После этого машина перевернулась. Водитель погиб на месте.

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